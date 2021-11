CATANIA-VIBONESE: arbitra Carella, i precedenti con le due squadre

E’ stato designato l’arbitro di Catania-Vibonese, gara valida per il recupero della 12/a giornata del girone C di Serie C. Dirigerà il sig. Luigi Carella della sezione A.I.A. di Bari, coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini (Prato) e Giorgio Ravera (Lodi). Quarto ufficiale Davide Galiffi (Alghero). Tre i precedenti con il Catania per il “fischietto” pugliese: il ko per 1-2 col Catanzaro in Coppa Italia Serie C (2018/19), Catania 1-1 Racing Fondi (2017/18) e Potenza 1-2 Catania (Coppa Italia Serie C 2019/20). Nelle prime due partite indicate, a segno per i rossazzurri Curiale. Al “Viviani”, invece, entrarono nel tabellino dei marcatori tra le fila etnee Di Piazza e Biondi. Carella ha diretto anche due incontri della Vibonese: l’1-1 casalingo al cospetto del Melfi e la pesante sconfitta esterna per 4-1 a Siracusa, in entrambi i casi gare valevoli per il campionato di Lega Pro 2016/17.

