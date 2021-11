CUDINI (all. Campobasso): “I tifosi si sono divertiti. Punto guadagnato contro un Catania dotato di grosse individualità”

L’allenatore del Campobasso Mirko Cudini commenta con soddisfazione il pareggio maturato contro il Catania tra le mura amiche:

“Credo che i tifosi si siano divertiti assistendo ad una gara caratterizzata da otto gol. E’ stata una partita dai due volti. Prima siamo andati sotto, poi bravi noi a portarci sul doppio vantaggio. Gli episodi non ti girano sempre bene. L’abbiamo riaperta, nel secondo tempo invece si è sofferta un pò la spinta del Catania ma la voglia di non perdere e di fare risultato dei ragazzi è stata premiata al di là della nostra superiorità numerica. Portiamo a casa un punto guadagnato per come si era messa la partita. Ci dà morale e convinzione in vista della prossima gara”.

“La mia squadra deve fare un percorso da neo promossa. Spesso in questo campionato accade che andiamo sotto, tante volte siamo riusciti a ribaltare o riprendere le partita, in altre circostanze no e questo è un dato da migliorare. Come dobbiamo migliorare nella gestione dei secondi tempi, ad esempio contro il Catania avremmo dovuto fare ancora la partita però poi ci sono anche gli avversari in campo e, in questo caso, affrontavamo una grossa squadra dotata di grandi individualità, a prescindere dalle loro problematiche societarie. Siamo contenti di avere incassato un punto. I tre punti fanno la differenza nel calcio, però in alcuni frangenti del campionato il pareggio va bene perchè serve continuità”.

