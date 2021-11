LA SICILIA: 16 e 21 dicembre le date per capire se l’Elefante potrà reggere

Come già riportato, i magistrati della sezione fallimentare del Tribunale di Catania hanno dato ancora un mese di tempo al Catania per mettere i conti a posto. L’edizione online del quotidiano La Sicilia evidenzia che se ne riparlerà il 21 dicembre. La Sigi ha beneficiato della tesi difensiva dell’avvocato Giuseppe Augello, che si è battuto per tenere in vita la speranza che qualcuno possa subentrare. Fino a ieri il gruppo inglese era al lavoro al Village per esaminare conti ed eventuali interventi. Adesso si vedrà. Non a caso il prossimo appuntamento è stato fissato per il 21 dicembre. Il 16 si dovranno saldare gli stipendi di ottobre ai calciatori. E sarà anche quello e non solo, la prova del nove per capire se il Catania potrà reggersi sulle proprie gambe fino a fine stagione o se tutta questa agonia vissuta anche sulla pelle dei tifosi e della città, risulterà inutile.

