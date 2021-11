LA SICILIA – Nodo stipendi, soluzione entro 48 ore?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si avvicina la data dell’11 novembre, momento della scadenza della messa in mora dei calciatori del Catania e non si registrano novità di rilievo nonostante il conto drammatico alla rovescia sia cominciato. I confronti tra soci Sigi e altri gruppi continuano, entro 48 ore pare si possa arrivare a una soluzione della vicenda che prevedrebbe l’affitto di un ramo d’azienda per coprire i costi più impellenti. L’affitto del polifunzionale di Torre del Grifo è già argomento noto, permetterebbe di evitare ai calciatori di rivolgersi eventualmente al collegio arbitrale per svincolarsi. Sarebbe, visto dal punto di vista tecnico, un anno enorme per il lavoro messo su da Baldini, Pellegrino e dallo staff, considerati i risultati recenti ottenuti in campionato e che hanno avvicinato il pubblico alla squadra.

