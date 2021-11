LA SICILIA – Moro dovrebbe restare a Catania fino a fine stagione

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Pressing di tante società nei confronti del Padova per avere a gennaio il centravanti Luca Moro. Specialmente il Monza insiste per averlo subito, ma il Catania – se non dovessero verificarsi cataclismi – dovrebbe tenere il giocatore fino al termine della stagione. Emissari della società brianzola e club europei sono pronti a offrire cifre importanti per assicurarsi un talento dall’avvenire garantito. Moro, comunque, ha già fatto sapere che vorrebbe continuare l’annata in rossazzurro, poi deciderà il Padova.

