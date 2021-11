MALAGO’ (Pres. CONI): “Catania, situazioni che partono da lontano. Spero che i problemi si risolvano”

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò, presente quest’oggi a Catania durante la premiazione degli olimpionici siciliani medagliati ai Giochi di Tokyo, ha commentato le criticità in seno al Calcio Catania: “Catania ha una grande storia e tradizione, questa mattina sono andato a trovare il Sindaco con l’Assessore allo sport Sergio Parisi che mi ha parlato anche di interventi importanti sullo stadio “Massimino”. Sappiamo benissimo che il centro sportivo del Catania non ha da invidare niente a nessuno, neanche ai grandi club. Mi auguro che i problemi si risolvano. Sono comunque situazioni che partono da lontano, questo è poco ma sicuro. Si spera sempre in una mano santa, so che ci sono state anche diverse trattative importanti per salvaguardare o salvare il club. Auguriamoci che ci sia qualcosa che porti ad una fine diversa da quella che qualcuno mormora, perchè sarebbe una sconfitta per tutti e non certo solo per il Catania”.

