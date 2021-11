ESCLUSIVA – Emmausso (Campobasso): “Gara difficile sia per noi che per il Catania, ce la giocheremo fino alla fine”

Appena otto apparizioni con la maglia del Catania. Avventura durata pochi mesi, prima che la società rossazzurra optasse per la cessione a titolo definitivo al Lecco nella sessione invernale del calciomercato. In questa stagione, terminata anche l’esperienza in terra lombarda, l’attaccante napoletano Michele Emmausso è ripartito dal Campobasso neo promosso in C. Insieme con Michael Liguori e Mattia Rossetti fa parte del trio di ex Catania che si apprestano ad affrontare l’Elefante. Lo abbiamo sentito in vista del match, rilasciando alcune brevi dichiarazioni:

Hai vissuto pochi mesi in una piazza importante come Catania. C’è un pizzico di rammarico per non essere riuscito a dimostrare fino in fondo il tuo valore alle pendici dell’Etna?

“Ho vissuto mesi bellissimi a Catania, città e piazza di un’altra categoria. Non sono rammaricato, sono esperienze importanti per la crescita. Poteva andare meglio”.

Sei ripartito dal Campobasso, piacevole realtà del girone C. Come valuti il tuo percorso in questa fase?

“Il mio avvio lo valuto discretamente. So che devo fare di più e voglio dimostrarlo presto”.

In questo momento Campobasso e Catania hanno gli stessi punti in classifica. Sabato si presenta l’occasione per effettuare il sorpasso. Che partita ti aspetti?

“Sarà una partita difficile per noi ma anche per loro. Siamo due ottime squadre con ottimi giocatori, ce la giocheremo fino alla fine”.

Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del Campobasso?

“Campobasso è stata la mia prima scelta. Sento questi colori addosso, ci tengo a tutti i miei compagni e non vedo l’ora di fare esultare i nostri tifosi”.

Salvezza o sogno Play Off, a cosa ambisce questo Campobasso?

“L’obbiettivo principale resta la salvezza ma ognuno di noi deve ambire a qualcosa di importante”.

Sei sempre stato un ragazzo con potenzialità interessanti, Campobasso può essere l’ambiente ideale per tornare ai livelli di Vibo Valentia?

“Le mie potenzialità usciranno fuori grazie ai miei compagni e all’allenatore che mi stanno aiutando tanto”.

Ti aspettavi qualcosa di più finora dal Catania oppure ritieni che si stia esprimendo al meglio delle sue possibilità nonostante i problemi extra campo?

“Riguardo al Catania non è facile la situazione ma stanno facendo molto bene. Sono una squadra affiatata, sono certo che sabato sarà una bella partita”.

Intervista realizzata per gentile concessione del calciatore Michele Emmausso e della S.S. Città di Campobasso.

