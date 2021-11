MORO: disputata anche la seconda gara in Nazionale, ora il Catania lo aspetta

Dopo il debutto con gol nella Nazionale Under 20 contro la Repubblica Ceca, Luca Moro disputa più di mezz’ora nel confronto disputato a Sassuolo al cospetto della malcapitata Romania, sconfitta per 7-0. L’attaccante ora in forza al Catania subentra nel corso della ripresa a Vergani mettendosi in mostra con qualche bella giocata, sfiorando anche la via del gol. Archiviata la positiva esperienza tra gli azzurrini, Moro – la cui assenza tra le fila etnee si è fatta sentire e non poco – si appresta a fare ritorno in Sicilia per preparare il prossimo match di campionato col Taranto.

