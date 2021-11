NODO STIPENDI: Assocalciatori monitora con preoccupazione

L’attuale situazione del Catania desta non poche preoccupazioni. Anche l’Assocalciatori vigila con particolare attenzione dopo avere appreso dai giocatori che si sono tutelati mettendo in mora la società. Non dovessero ricevere le spettanze arretrate, i calciatori potranno richiedere lo svincolo al Collegio Arbitrale e se il Catania dovesse non pagare un altro bimestre entro il 16 dicembre scatterebbe automaticamente l’esclusione dei rossazzurri dal campionato di Lega Pro. L’AIC mantiene un contatto costante con i giocatori del Catania, nei prossimi giorni si terrà anche un incontro tra le parti per fare tutte le valutazioni del caso. In caso di svincolo, come già ricordato nel corso della trasmissione Città Rossazzurra su Radio Antenna Uno, il Catania sarebbe tenuto a pagare comunque gli stipendi fino a quando i calciatori non firmeranno un nuovo contratto alla riapertura del calciomercato.

