VERSO CAMPOBASSO-CATANIA: statistiche squadre a confronto

Stessi punti in classifica, numero di gol realizzati e subiti quasi identico, stesso modulo di base adottato, rendimento casalingo ed esterno sostanzialmente diverso. Vediamo, con riferimento ai numeri, in cosa differiscono i 15 punti finora totalizzati in classifica da Campobasso e Catania, ricordando che la squadra dell’Elefante ha una partita in meno. A cominciare dal reparto difensivo.

I 19 gol subiti dai rossoblu evidenziano un dato che fotografa la seconda peggior difesa del girone C dopo quella dell’ACR Messina che di reti ne ha prese 20. Sono invece 17 i gol al passivo del Catania, numero elevato anche in questo caso ma leggermente più contenuto da quando è presente al centro della difesa il più esperto Claiton. I rossazzurri, inoltre, si fanno leggermente preferire in fatto di realizzazioni: 18 contro le 15 dei molisani. L’attacco del Catania, peraltro, è il terzo più prolifico del raggruppamento meridionale dopo Turris e Bari.

Differenza reti in positivo per gli etnei (+1), mentre il ko riportato a Messina ha peggiorato ulteriormente questo dato per la formazione allenata da Cudini (-4). Il ruolino di marcia in casa/trasferta vede il Catania avere totalizzato finora 8 punti lontano dal “Massimino” e 7 tra le mura amiche. Meglio dei rossazzurri il Campobasso fuori casa avendo raccolto un bottino di 11 punti, ma peggio se consideriamo i risultati conseguiti al “Nuovo Romagnoli” con un punteggio pari a 4, peggior dato del girone C (la Vibonese ha fatto un pò meglio essendo a quota 5 punti). Luca Moro è attualmente il miglior finalizzatore in casa Catania con 10 gol, Mattia Rossetti (ex di turno) relativamente al Campobasso con 5 marcature.

