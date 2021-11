RUSSINI: “Questo Catania sa anche soffrire. Spero di continuare a segnare. Col Foggia dovremo subire meno”

Autore del gol-vittoria contro la Vibonese, l’esterno offensivo rossazzurro Simone Russini analizza al prestazione offerta e pensa già al Foggia, avversario domenica ancora al “Massimino”:

“L’idea di seguire lo sviluppo dell’azione dell’1-0? Sono cose che proviamo sempre, il mio gol è simile a quello fatto con la Juve Stabia perchè il mister ci raccomanda che quando un esterno sfonda da un lato, l’altro deve chiudere in porta. Per fortuna Andrea ha messo una gran palla ed io ho anticipato il difensore. Indipendentemente da chi ha segnato oggi era fondamentale vincere e sono contento di questo. Fare gol è stato sempre un mio limite, però quest’anno ho iniziato molto bene in tal senso, speriamo di farne altri. Quando vinci con un tuo gol è bellissimo ma conquistare punti su punti, indipendentemente da chi segna, ha una valenza ancora maggiore per fare in modo che questo sia un campionato importante per noi“.

“Quando passi in vantaggio magari subentra il timore di subire gol, cosa che ci capitava spesso. Questa paura ha fatto sì che ci abbassassimo un pò ma vincere così è comunque un bel segnale perchè vuol dire anche saper soffrire. Siamo riusciti a non prendere gol, che era un nostro obiettivo, contava portare i tre punti a casa. Il mister a fine partita era soddisfatto a metà perchè non predilige questo tipo di gioco, anche perchè noi siamo allenati per praticare un calcio propositivo. Ma è spiccata la maturità come gruppo. Abbiamo sofferto, possiamo rifarci da questo punto di vista”.

“Giocare in una piazza del genere è qualcosa d’importante, essere incitati durante l’intera durata della partita e festeggiare insieme ai tifosi a fine partita è stata una cosa bellissima. Auguro a tutti di giocare in una piazza come Catania. Teniamoci stretti i tifosi e speriamo che vengano sempre più numerosi allo stadio. Foggia? E’ ben conosciuto il calcio di Zeman. Sappiamo che affronteremo una squadra che gioca molto palla a terra in maniera simile alla nostra, ma ci sono anche delle differenze. Sarà una bella partita, dobbiamo cercare di non subire come fatto oggi perchè possiamo incontrare difficoltà. Una grande mano è arrivata dagli spalti, già da qualche partita il tifo si fa sentire”.

