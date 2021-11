FESTA SOTTO LA NORD: pochi spettatori ma è un legame che si rafforza tra tifosi e squadra

Causa condizioni meteo incerte, gara infrasettimanale e difficoltà registratesi in alcune biglietterie per l’erogazione dei biglietti, oltre alle note vicende extra campo, l’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” non è stata delle migliori. Più di 2mila unità, infatti, hanno raggiunto l’impianto sportivo etneo per sostenere i ragazzi di mister Baldini in occasione del vittorioso match con la Vibonese. Pochi ma buoni, con la tifoseria organizzata della Curva Nord che ha comunque cantato ed incoraggiato la squadra fino al triplice fischio.

La spinta dei tifosi ha avuto il suo peso, portando a casa un risultato per nulla scontato al cospetto di un avversario ultimo in classifica e, dunque, fortemente desideroso di punti. Come ammesso a fine partita da Simone Russini e Andrea Sala, gli ultras rossazzurri hanno dato una mano al Catania non facendo mai mancare il loro sostegno e trascinandolo alla vittoria, alzando il volume del tifo soprattutto nei momenti delicati del match. A detta dello stesso Baldini, “ormai questo è un legame forte che dobbiamo coltivare ed essere bravi a mantenere”. Aggiungendo che “la spinta dei tifosi è qualcosa d’importante, mi piacerebbe tantissimo e dipende da noi incentivare ancora di più la voglia di venire allo stadio. Ce la stiamo mettendo tutta”.

L’obiettivo della truppa di Baldini, quindi, è quello di riempire lo stadio facendo avvicinare sempre più tifosi ad una realtà che lotta su ogni centimetro di campo, al netto delle vicissitudini societarie che non fanno dormire sonni tranquilli. Intanto però si consolida la simbiosi tra il Catania e lo zoccolo duro della Curva Nord. Trasmettendo ai calciatori la giusta carica e dose di entusiasmo.

