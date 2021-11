TARANTO-CATANIA: minuto di silenzio ricordando vittime incidenti stradali

Nota stampa Lega Pro

“Le strade italiane collegano tutte le nostre città, dice il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ed è un dovere educare e sensibilizzare, specialmente i giovani, al corretto uso del codice stradale”.

La terza domenica di Novembre è la “Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime della Strada” e negli stadi di Lega Pro, prima delle partite in programma il 20, 21 e 22 Novembre 2021 valide per la quindicesima giornata, si osserverà un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime di incidenti stradali. “Sarà un gesto semplice ma incisivo che vedrà i club della Lega Pro uniti, anche per ricordare tutti i calciatori che ci hanno lasciato in incidenti stradali e quanti ne hanno patito le relative conseguenze” prosegue Ghirelli.

“Molte famiglie italiane sono state colpite da disgrazie causate da incidenti sulla strada. Siamo felici di essere al fianco della “Sicuro e Felice Ets” , dell’“Associazione Italiana Familiari e vittime della strada aps” e di tutte le associazioni che seguono l’educazione alla sicurezza stradale” conclude il Presidente della Lega Pro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***