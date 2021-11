GIOVINCO (Taranto) in vista del Catania: “Dobbiamo dare il 101%”

Taranto reduce da due sconfitte consecutive in campionato con Avellino e Monopoli. L’attaccante Giuseppe Giovinco spera nel riscatto in vista del match col Catania: “Sappiamo cosa dobbiamo fare e gli errori commessi. C’è tanto da lavorare, testa bassa e pedalare. E’ l’unico modo per riscattare queste due sconfitte consecutive. Sappiamo di doverci salvare, non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo, anzi mettendo qualcosa in più perchè evidentemente non basta. Dobbiamo dare il 101%, è l’unico modo per venirne fuori. Le assenze incidono ma siamo tutti importanti all’interno di questo gruppo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***