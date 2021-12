Il Calcio Catania ha reso noto il report degli spettatori presenti allo stadio “Angelo Massimino” in occasione del confronto con il Monopoli, valevole per la 20/a giornata del girone C di Serie C. Tifosi presenti complessivamente in 2.506 unità tra cui 1.034 abbonati e 1.362 spettatori muniti di biglietto. Presenti anche una ventina di sostenitori biancoverdi. L’incasso raccolto è stato di 13.137 euro.

