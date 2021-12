EX ROSSAZZURRI: Serie C, Scarsella miglior centrocampista del girone B

33 gol in 3 anni a Salò, adesso è ad un passo dalla doppia cifra con la maglia del Modena. Sempre più determinante per le sorti dei gialloblu il centrocampista ex Catania Fabio Scarsella, ritenuto il migliore centrocampista del girone B di Serie C dopo la prima metà del campionato dai colleghi di tuttoc.com. Nove gol in appena 19 presenze indossando la casacca modenese. “Il centrocampista, autentica arma in più di mister Tesser che non può farne a meno, sta ripagando la fiducia del suo tecnico nel migliore dei modi confermandosi come uno dei giocatori più decisivi nel suo ruolo – si legge – Rendimento da capogiro per lo scuola Frosinone, deciso a conquistare una nuova promozione in Serie B dopo quella con la Cremonese della stagione 2016/17 e migliorare il record di marcature, 13, in un singolo campionato”.

Scarsella ha lasciato un ricordo positivo a Catania malgrado i pochi mesi di militanza nella stagione 2015/16. Lo stesso calciatore classe ’89 dichiarò tempo ai microfoni di Eleven Sports: “Catania è stata un’esperienza positiva. Mi sono misurato con una piazza importante, di categoria superiore. Avevamo subito annullato la penalizzazione, riportando allo stadio la gente. Purtroppo poi la società ha fatto delle scelte e ci siamo separati”.

