PAVARESE: “Mi dispiace per Baldini. La storia del Catania non merita questa sorte”

L’esperto Direttore Sportivo Luigi Pavarese, è intervenuto ai microfoni di tuttoc.com per parlare della situazione del Catania: “Mi dispiace per Francesco Baldini, mio ex giocatore a Napoli, a cui sono legato da un affetto e una stima particolare. Speriamo che si possa trovare una soluzione. Cercheranno di portare la squadra al fallimento pilotato per concludere la stagione, nonostante le tante difficoltà stanno facendo un bel campionato. Al di là della sorpresa Moro si sta giovando delle grandi capacità dell’allenatore che sta sfruttando al meglio le caratteristiche del ragazzo. Mi auguro che possa risolvere al meglio la situazione perchè la storia di quella maglia non merita questa sorte”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***