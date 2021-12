LA SICILIA – Greco: “Bella emozione il mio primo derby da professionista, ora testa al Messina”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Tra i protagonisti nella vittoria del derby col Palermo figura certamente il centrocampista Jean Freddi Greco: “Era il mio primo derby tra i professionisti, è stata una bella emozione – dice – Il momento più bello? La festa sotto la curva. Ci siamo riuniti tutti per festeggiare col pubblico. Non capita tutti i giorni. Abbiamo continuato nello spogliatoio. Prima selfie nello stanzone, quindi abbiamo ripetuto noi i cori. Ci siamo trovati bene in gara, ma tutto ha origine dal primo allenamento settimanale. Sembrava perfetti. Siamo felici, il day after è ancora più bello. La sera ci siamo concessi una cena ma ora pensiamo al Messina, altro scontro a parte, da affrontare con le dovute precauzioni. Dal primo giorno sono entrato nel cuore della gente, sapevo che Catania fosse il posto ideale per crescere”.

