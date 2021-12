VERSO IL DERBY: sabato Baldini e Filippi in conferenza stampa

Dopo una settimana caratterizzata dal silenzio stampa a Palermo, sabato parlerà solamente il tecnico Giacomo Filippi. Lo farà nella consueta conferenza pre-gara, alle ore 13:00. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione in casa rosanero alla vigilia del derby del “Massimino”. A Catania, invece, si è optato per il regolare rilascio delle interviste settimanali e sabato ci sarà spazio anche per le dichiarazioni dell’allenatore rossazzurro Francesco Baldini, il quale interverrà in conferenza alle 16:30 tornando sulla sconfitta di Latina e focalizzando l’attenzione sull’atteso confronto di domenica, in quello che sarà il suo primo derby di Sicilia.

