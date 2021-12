Così sui social Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione Sport City e promotore della cordata che mosse le basi per rilevare la società etnea lo scorso anno, in vista del derby Catania-Palermo che si disputerà domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”: “Che sia una festa per tutta la Sicilia, che sia un derby corretto dentro e fuori dal campo. Ma specialmente…che vinca il Catania !!! (così, per dire 😀❤️💙)”.

