ZANCHI: “Catania-Palermo uno dei derby più importanti d’Italia. Dobbiamo cominciare a macinare punti”

Durante la trasmissione televisiva Solo Calcio, su Telejonica, il terzino rossazzurro Andrea Zanchi parla degli ultimi risultati poco esaltanti del Catania in vista dell’atteso derby col Palermo:

“Stiamo cercando di isolarci il più possibile dalla situazione extra campo. Chiaramente ci sono alti e bassi, momenti in cui raccogliamo pochi punti ma questo succede in quasi tutte le squadre. Ovviamente i punti di penalizzazione e gli altri che arriveranno iniziano a pesare ed essere importanti, quindi in chiave salvezza e playoff sicuramente dobbiamo cominciare a macinare punti. Personalmente, tolta l’espulsione di Campobasso, non ho quasi niente da rimproverarmi. Sono sereno, mi alleno sempre con il massimo impegno. L’allenatore fa le sue scelte anche in base all’avversario, siamo in tanti ma si gioca in undici e dobbiamo farci trovare sempre pronti quando chiamati in causa”.

“Disattenzione difensiva sul gol di Sane? Noi in settimana analizziamo video, valutando errori, cose fatte bene e meno bene. Quando si subisce un gol ci sono sempre diversi errori, non è un singolo oppure solo la difesa o il centrocampo. In questo periodo, come a Taranto, produciamo abbastanza gioco, spesso manteniamo il pallino, evidenziamo un buon palleggio ma in contropiede capita che ci stanno punendo molto spesso. Può capitare. A Latina abbiamo giocato bene per almeno 30 minuti fino al gol. Forse l’attaccante ha avuto troppa libertà nella circostanza, ma effettivamente il movimento è stato talmente rapido, l’ha stoppata e calciata al volo. Il gol è merito anche dell’avversario. Penso che Stancampiano avrebbe potuto fare veramente poco, Giuseppe in molte altre circostanze è stato davvero puntuale nelle uscite, ricordo anche un intervento con i piedi nei confronti dell’attaccante avversario lanciato verso la porta”.

“Derby? Il derby è sempre una partita importante. Catania-Palermo è uno dei derby più importanti d’Italia. L’anno scorso rientrai al ‘Barbera’ da un infortunio e fu emozionante per me. E’ una partita molto sentita, non giocai la gara di ritorno perchè indisponibile ma domenica mi troverò ad affrontare il mio primo derby col Palermo in casa. E’ una gara che non ha bisogno di essere caricata. Sappiamo l’importanza della partita e dei tre punti, ci giocheremo la partita da derby. Affronteremo un avversario molto ben attrezzato per la categoria, che sta facendo bene. Conosco molti giocatori del Palermo. Ad esempio Brunori è un amico, vive dove vivo io. Conosco ovviamente Dall’Oglio, De Rose, ho giocato contro diverse volte con Giron. Nulla accade per caso, evidentemente il Palermo ha dei valori tecnici e morali da squadra che può lottare con le prime della classe“.

