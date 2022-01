BANDO: soci Sigi possono partecipare? Ecco cosa dice la FIGC

E se ci fosse la possibilità che qualche socio Sigi partecipi al bando per l’acquisizione del titolo sportivo del Catania? Spesso i tifosi si sono posti questo interrogativo. Per avere una conoscenza più specifica della risposta, abbiamo dato un’occhiata alle Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) della FIGC. A tal proposito si legge che gli acquirenti non devono “essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l’anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente”. Sotto il profilo legale, dunque, uno o più soci della Sigi potrebbero in teoria prendere parte al bando attualmente in fase di elaborazione poichè non è fallita la Sigi ma l’asset Calcio Catania SpA. A titolo di esempio, Le Mura e Santagati non potrebbero partecipare avendo ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato del club rossazzurro.

