SERIE C: Covid, un centinaio di casi nel girone C. Riepilogo situazione

Con oltre 250 casi di calciatori positivi al Covid-19, come prevedibile è stata rinviata anche la 22/a giornata di campionato in Serie C. Le società non si sono però fermate. Quasi tutte hanno ripreso la preparazione con sedute di gruppo e/o singole in base alla situazione del proprio gruppo squadra. Per comprendere meglio l’attuale quadro dei club, i colleghi di tuttobari.com hanno racchiuso tutti i casi di positività riscontrati finora nel girone C, in cui spiccano 4 formazioni immacolate e diversi focolai (soprattutto a Palermo) per un totale superiore a 97 contagiati:

Avellino: 11 tesserati

Bari: 5 tesserati (4 calciatori)

Campobasso: /

Catania: 6 tesserati (4 calciatori)

Catanzaro: 7 tesserati (5 calciatori)

Fidelis Andria: 4 tesserati (2 calciatori)

Foggia: 1 tesserato

Juve Stabia: /

Latina: 3 tesserati (3 calciatori)

Messina: 6 tesserati (4 calciatori)

Monopoli: 3 tesserati (3 calciatori)

Monterosi: /

Paganese: 8 tesserati

Palermo: 20 tesserati (17 calciatori)

Picerno: presenti, ma numero non specificato

Potenza: 3 tesserati (3 calciatori)

Taranto: 7 tesserati (6 calciatori)

Turris: 2 tesserati

Vibonese: /

Virtus Francavilla: 11 tesserati (9 calciatori)

