ESCLUSIVA – Mercato: Albertini in forse, Rosaia verso la permanenza

I giorni scorrono e permane il clima d’incertezza sul futuro del Catania, anche se l’apertura del bando per l’avvio della procedura competitiva rappresenta una concreta speranza di ripartire per la società etnea, dichiarata fallita il mese scorso. I giocatori riflettono sul da farsi, inevitabilmente non mancheranno le cessioni. Soffermandoci sulla posizione contrattuale di alcuni calciatori rossazzurri in particolare, secondo informazioni raccolte dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com il centrocampista Giacomo Rosaia che, come anticipato nei mesi scorsi, ha prolungato il contratto di un anno si avvia verso la permanenza ai piedi dell’Etna. E’ richiesto sul mercato ma l’orientamento è quello di proseguire la stagione col Catania. In merito al terzino Alessandro Albertini, invece, ci sarebbe l’idea di rinnovare l’accordo ma, essendo l’attività del Catania in esercizio provvisorio, si presentano dubbi sulla fattibilità di un eventuale rinnovo. Il contratto in scadenza a giugno non lascia tranquillo il giocatore (come altri presenti nella rosa), a cui le richieste non mancano e che potrebbe spingere per il trasferimento. Situazione tutta da verificare nei prossimi giorni.

