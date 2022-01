LA SICILIA: mercato, scambio con il Crotone. Asta, gruppo milanese esamina documentazione

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nelle prossime ore Luca Calapai lascerà il Catania per andare a Crotone: in cambio dalla società calabrese arriverà il giovane lituano classe 2003 Artemijus Tutyskinas. Non smantellare la squadra e rimpiazzare i partenti è l’obiettivo dichiarato da Maurizio Pellegrino, in attesa dell’asta dell’11 febbraio. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l’unico gruppo che continua a manifestare interesse nei confronti del Catania è quello milanese che sta continuando ad esaminare l’intera documentazione e le clausole inserite nel bando chiedendo informazioni dettagliate. Da non escludere qualche colpo di scena finale, il Catania che rischia di sparire dal campionato tiene in apprensione una città intera e c’è chi ha l’obbligo d’intervenire.

