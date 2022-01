L’EDITORIALE – Non è tempo di festeggiare, ma si alimenta una speranza

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Il Tribunale ha deciso: sì all’esercizio provvisorio per il Calcio Catania fino al 28 febbraio del 2022. “Il provvedimento odierno è funzionale al mantenimento e alla successiva cessione del ramo d’azienda calcistico – si legge nel comunicato ufficiale – nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia”. Una notizia che alimenta le speranze della piazza in una futura assegnazione tramite asta del titolo sportivo della Serie C ad una nuova proprietà, una società nuova che possa ereditare simbolicamente il testimone conservando il professionismo, qualora la squadra in campo riuscisse a raggiungere l’obiettivo.

Scatta dunque l’attesa per capire come si muoveranno i curatori, e quanto tempo sarà necessario per determinare i prossimi step. La certezza è che la prosecuzione delle attività sarà monitorata costantemente (ogni dieci giorni). Quanto stabilito dal Tribunale, da approfondire in seguito nei termini e nelle disposizioni, lascia presupporre che le condizioni richieste per la prosecuzione dell’esercizio provvisorio siano state se non del tutto ma per larga parte rispettate. Tenteremo di andare più a fondo nel merito.

Un occhio di riguardo anche all’aspetto prettamente sportivo: con il mese di gennaio arriva il mercato, quali saranno le indicazioni della curatela fallimentare in tal senso? Lecito immaginare un taglio significativo degli ingaggi, bisognerà valutare anche le intenzioni dei singoli atleti. Il tutto tenendo sempre a mente che occorre per forza di cose fare il possibile per dare alla squadra la possibilità di salvare sul campo il patrimonio della Serie C.

Insomma, è la serata di una speranza che si alimenta, a Catania fallito. Non è tempo di festeggiamenti, per quelli bisogna attendere. L’esperienza del Calcio Catania 1946, matricola 11700 rimanga da monito per quel che verrà dopo, in qualsiasi caso. Sullo sfondo resta Torre del Grifo, il centro sportivo meriterà un occhio di riguardo nei prossimi giorni…

