MERCATO: Serie C, le ufficialità degli ultimi giorni nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione invernale del calciomercato.

Si trasferisce dal Catanzaro al Città di Sant’Agata il giovane trequartista classe 2002 Alberto Cristiano. Lo stesso club calabrese cede in prestito Enrico Bearzotti al Trento. Saluta Bari, in prestito secco, il centrocampista classe ’91 Carlo De Risio direzione Pescara. Il Picerno comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto con Simone De Marco e la risoluzione anticipata con il Bari del prestito di Gianluca Stasi. L’attaccante romano classe ’87 Alessandro Rossi passa dalla Lazio al Monopoli a titolo temporaneo fino al 30.06.2022 con opzione e contro-opzione più opzione per il secondo anno.

Colpo in difesa per la Fidelis Andria che si assicura dal Monopoli il diritto alle prestazioni sportive di Cristian Riggio, a titolo definitivo. Gli andriesi, inoltre, hanno perfezionato il trasferimento a titolo definitivo del difensore Giuseppe Zampano al Potenza, l’ingaggio del centrocampista 27enne Francesco Urso e la risoluzione consensuale con il giocatore classe 2000 Salvatore Pelliccia. L’Avellino risolve anticipatamente con il Cagliari il prestito di Luca Gagliano e cede l’intera proprietà del cartellino del calciatore Antonio Messina alla Fidelis Andria.

Il Monterosi preleva dal Parma, a titolo temporaneo, l’attaccante classe 2002 Gabriele Artistico, reduce da un’esperienza all’estero con il Lokomotiva Zagabria e l’esterno offensivo della Fiorentina Andrea Milani, anch’egli in prestito. Mattia Felici è un giocatore del Palermo. Il giovane calciatore romano torna in rosanero dopo la sua prima esperienza palermitana nel campionato 2019/2020 in Serie D: trasferimento dal Lecce con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto. Il Latina si assicura le prestazioni sportive del portiere Alessandro Tonti. Per l’estremo difensore classe 1992 si tratta di un ritorno nel capoluogo pontino dopo l’esperienza tra i cadetti nella stagione 2016/2017.

