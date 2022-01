MERCATO: asse Padova-Catania, ecco perchè non è facile arrivare a Vasic

Radio mercato ha accostato recentemente al Catania il nome del centrocampista classe 2002 del Padova Aljosa Vasic. Con ogni probabilità la società patavina, dopo Luca Moro, farà altre operazioni in prestito con il club rossazzurro. Difficilmente, però, Vasic si trasferirebbe ai piedi dell’Etna. Secondo quanto riportato dai colleghi di padovasport.tv, infatti, il ragazzo è entrato a far parte della grande scuderia del procuratore Gaetano Paolillo (ex agente di Scamacca e Kakà) ed è già molto conteso sul mercato. Non solo il Sassuolo, che lo voleva in estate, ma altri club di A lo stanno seguendo. Il Padova lo ha blindato fino a giugno 2024 e vorrebbe tenerlo in rosa con il gruppo della Prima Squadra.

