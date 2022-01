SERIE C – Montervino (D.S. Taranto): “Piccolo non arriva per due motivi…”

Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto FC 1927, è intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Football Club, andata in onda sui canali social di GiornaleRossoBlu.it. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione in merito al possibile ingaggio dell’esterno offensivo Antonio Piccolo: “Piccolo non arriva. L’ho trattato ad agosto ma non c’erano le condizioni economiche perchè lui guadagna tantissimo e poi non potevamo rischiare di mettere nelle casse del Taranto uno stipendio così importante perchè avrebbe precluso l’arrivo di tre giocatori. A noi non interessa per motivi di natura economica e perchè ci servono giocatori con costanza di rendimento. Lui è straordinario ma ha giocato meno negli ultimi anni, non ci dà la certezza di essere un titolare inamovibile”.

