SORRENTINO: “Piazze come Catania in C pugno allo stomaco”

L’ex portiere rosanero Stefano Sorrentino, spesso avversario del Catania in carriera, sottolinea l’importanza d’importanti piazze del sud che mancano alla massima serie: “Palermo e Bari, in C, dicono molto sull’andamento del calcio attuale: due piazze fantastiche del sud che alla A mancano – afferma ai microfoni di Repubblica – come Catania e Lecce. Insomma, un pugno allo stomaco”. Oggi la situazione non è delle migliori per il calcio meridionale. A Bari, comunque, potrebbe essere l’anno giusto per svoltare. In Serie B Lecce e Benevento provano a giocarsela in ottica promozione, male Cosenza e Crotone. In Sicilia, invece, il Catania è fallito ed il Messina naviga in cattive acque. E’ il Palermo la squadra siciliana che sta ottenendo risultati migliori tra i professionisti, ma non abbastanza per fare l’atteso salto di qualità.

