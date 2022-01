CATANIA SOCIAL: rossazzurri in giro per la città

Non solo allenamenti. C’è spazio anche per il tempo libero in casa Catania. Nei giorni scorsi non solo mister Baldini, anche altri rossazzurri si sono concessi qualche ora di svago in città. Vedi Ercolani, Sipos, Greco, Moro e Cataldi che hanno pubblicato una foto su Instagram che li ritrae in pieno centro e proprio sotto l’Elefante, simbolo della città etnea.

Piccolo, Calapai, Ropolo, Sala e Monteagudo, invece, si sono goduti lo scenario di Acitrezza. Un modo per staccare la spina, conoscere meglio Catania e sentire l’affetto dei catanesi con cui si è sviluppato un forte legame in questi mesi difficili per i colori rossazzurri.

