STAMPA VENETA: “Moro non è minimamente disposto a tornare a Padova”

Conferme sulla permanenza di Luca Moro al Catania anche dalla stampa veneta. Nel dettaglio, i colleghi di padovasport.tv riportano: “L’attaccante, incredibilmente (visto che è padovano e cresciuto calcisticamente nel club biancoscudato), ha puntato i piedi e ha detto di non essere minimamente disposto a tornare a Padova (è stato chiaro anche con l’ad Alessandra Bianchi nell’ultimo incontro avvenuto in sede qualche settimana fa). In mezzo il desiderio della punta del primo contratto in A, come abbiamo scritto un quinquennale a cifre decisamente importanti per iniziare una nuova vita calcistica. Il presente si chiama Catania, dove i suoi gol piovono a raffica. Moro probabilmente è stato scottato dalla poca fiducia datagli in estate da mister e ds, a Catania è letteralmente rinato come calciatore, ha maturato grande consapevolezza nei propri mezzi e ormai si sente pronto per i massimi palcoscenici. Cosa farà il Padova? L’impressione è che tutti i discorsi saranno rimandati a giugno, a meno di un (difficile) rialzo dell’offerta da parte del Sassuolo”.

