VERSO CATANIA-CATANZARO: Baldini conferma il tridente o cambia modulo?

Squadra che vince non si cambia? Dipende. Dopo il pirotecnico 3-3 di Bari, mister Francesco Baldini potrebbe decidere di confermare lo stesso modulo di base apprezzato al “San Nicola” ma non si esclude un cambio di modulo, tenendo in considerazione anche la diversa disposizione tattica del Catanzaro (3-5-2). Eventualmente rossazzurri in campo con il 4-4-2. In difesa rientrerà Calapai, che potrebbe far coppia con Monteagudo (o Lorenzini) dando spazio ad Albertini e Zanchi (oppure Ropolo o Greco) sulle corsie laterali. In mezzo al campo sono in tanti a giocarsi il posto da titolare: dal rientrante Rosaia a Provenzano, passando per il già citato Greco, Izco e Simonetti. Da verificare le condizioni di Cataldi, uscito malconcio dal rettangolo di gioco nel corso della ripresa a Bari. In avanti, attenzione al possibile utilizzo dal 1′ di Sipos alle spalle di Moro qualora il Catania passasse al 4-4-2 con Biondi (o Russotto) e Russini sulle fasce.

