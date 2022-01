LA SICILIA – Mercato, preso Lorenzini si insiste per Volta. Sipos resta. Piccolo e uno tra Pinto e Zanchi in uscita

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Attesa la firma di Filippo Lorenzini, fortemente voluto da mister Francesco Baldini che lo aveva già allenato al Sestri e dovrebbe essere disponibile già per la gara di domenica, il Catania continua a premere per cercare di strappare alla Triestina il 34enne difensore centrale Massimo Volta, innesto che offrirebbe valide garanzie ed esperienza per il reparto arretrato con un passato anche in Serie A (nella foto quando fu prelevato dagli spagnoli del Levante nel 2012). Resta in uscita Antonio Piccolo, che negli ultimi giorni di mercato potrebbe trasferirsi al Siena o al Sudtirol. Anche uno tra Giovanni Pinto e Andrea Zanchi in partenza. Detto del Foggia che ha rinunciato definitivamente all’ingaggio di Simone Russini, il Direttore Pellegrino ha detto no al Siena per Leon Sipos.

