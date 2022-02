AVV. MALGIOGLIO: “Asta deserta doccia fredda, futuro Catania è un’incognita”

L’avvocato Mariolina Malgioglio esprime il proprio punto di vista nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television, in merito all’asta andata deserta per rilevare il ramo sportivo del Catania: “Forse tutti lo immaginavamo ma non volevamo credere alla possibilità che l’asta andasse deserta. Doccia fredda, a questo punto è davvero difficile pensare a cos’accadrà. Speriamo bene. E’ un’incognita la decisione del giudice fallimentare, dei curatori e se dovesse essere prolungato o meno l’esercizio provvisorio. In Sicilia pochissimi imprenditori hanno interesse ad acquistare il Catania. L’opzione diversa è ricominciare da zero. Rilevare il titolo sportivo rappresenta un’incognita perchè non è detto che anche nel caso in cui si trovi l’imprenditore la FIGC assegni l’affiliazione. E la Federazione vuole delle garanzie patrimoniali ed economiche per concedere l’affiliazione”.

