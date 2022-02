STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Il fallimento del Calcio Catania rappresenta il fallimento del sistema Catania città, Torre del Grifo falso mito…”

L’intervento di Daniele Lo Porto, giornalista del Giornale di Sicilia, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television su quanto sta accadendo in casa etnea:

“Gli imprenditori che volevano acquisire 4-5 mesi fa il Catania, adesso dove sono? Il fallimento del Calcio Catania è la manifestazione più evidente, palese, coerente di un fallimento del sistema Catania città nel suo complesso. Spesso le squadre di calcio delle città sono la cartina di tornasole dello stato di salute di un territorio e dell’economia, e il Calcio Catania è il paradigma di una situazione che viviamo probabilmente da qualche anno a questa parte, mi riferisco alle vicende calcistiche ma anche lavorative, economiche e sociali della provincia di Catania. Restiamo vincolati al mito di Catania nona città d’Italia, ma il discorso è di natura economica prima di tutto. Il problema non è il milione da versare ma avere in tasca 15-20 milioni per concludere la stagione, programmare i costi delle prossime due, quindi la questione è particolarmente complessa. Chi investe queste cifre in Serie C, in quanti secoli le potrà riprendere se fallirà la promozione in B al primo anno come è accaduto al Bari?”.

“Torre del Grifo? Passerà almeno un anno per la gara, la struttura sarà ulteriormente deteriorata e danneggiata dalla non operatività. Speriamo che non venga vandalizzata anche se so che è tenuta sotto custodia. Torre del Grifo è un falso mito perchè ogni anno ha prodotto perdite, ma sicuramente è stata gestita male ed i costi sono spropositati. Chi subentrasse nel Catania dovrebbe immaginare di pagare l’affitto di Torre del Grifo per sostenere gli allenamenti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***