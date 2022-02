CATANIA SOCIAL – Baldini: “La passione non si può arginare…”

“La passione non si può arginare… ecco l’ennesima emozione che mi ha regalato Catania…”, con una foto che ritrae l’Etna ieri sera in eruzione. Queste le parole di mister Francesco Baldini sui social, rimanendo incantato di fronte allo spettacolo che il Vulcano sa regalare. E’ anche un modo per confermare – se ce ne fosse bisogno – il legame forte instaurato da Baldini con la città e la piazza. Auspicando che tutto vada per il meglio in sede di asta, nel giorno più importante della storia del calcio a Catania.

