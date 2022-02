VERSO CATANIA-PICERNO: tra asta e campo è doppia vigilia in casa rossazzurra

Alla vigilia dell’asta telematica per la vendita del ramo d’azienda sportivo, il Catania si appresta ad ospitare il Picerno nel match valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie C. Tra asta e calcio giocato l’ambiente sta vivendo l’attesa di una doppia vigilia, con le vicende societarie che si sovrappongono al racconto della stagione dei ragazzi di Baldini. La squadra è reduce da un esaltante vittoria in trasferta a Torre del Greco e punta a dare continuità al brillante risultato ottenuto domenica scorsa in terra vesuviana.

Baldini non sarà fisicamente presente in panchina in quanto squalificato. A dirigere le operazioni tecniche sarà quindi l’allenatore in seconda Luciano Mularoni, il quale curiosamente aveva già fatto le veci del mister toscano in occasione della gara d’andata vinta 1-0 dai rossazzurri allorquando Moro decise il match dal dischetto. L’astro nascente padovano era soltanto all’inizio della scalata che l’avrebbe portato a siglare 21 reti in campionato, ad esordire con gol in Nazionale Under 20 e firmare un contratto con una società di Serie A (il Sassuolo).

Per il match di sabato il Catania dovrà fare a meno dello squalificato Cataldi, a centrocampo potrebbe rivedersi Provenzano dal primo minuto. Russini ci sarà, da capire se la talentuosa ala sinistra giocherebbe dall’inizio o subentrerebbe in corso d’opera. Per il resto si va verso la conferma di buona parte dello schieramento iniziale opposto alla Turris, con l’ex di turno Lorenzini che dovrebbe ancora a far coppia con Monteagudo al centro della retroguardia. Il Picerno (allenato dall’ex centrocampista di Verona e Bologna Leonardo Colucci) presenterà in prima linea l’esperto Reginaldo, fino ad agosto presente nella rosa del Catania. Sofferto successo etneo nell’unico precedente al “Massimino” risalente al 13 ottobre 2019 con gol-vittoria realizzato da Andrea Mazzarani.

