CATANIA: Tribunale autorizza esercizio provvisorio fino al 7 marzo, nuovo bando con prezzo base 500mila euro

Il Tribunale fallimentare ha autorizzato la prosecuzione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania SpA sino al 7 marzo prossimo. E’ stato anche pubblicato il bando per la cessione del ramo. Offerta base d’asta pari a 500mila euro, quindi il 50% in meno rispetto al precedente bando, con un rialzo minimo consentito di 50mila euro. Deposito cauzionale non inferiore al 25% del prezzo offerto. Il termine per la presentazione delle offerte scadrà il 4 marzo 2022 alle ore 12:00. Fissata per le 16:00 l’udienza per l’apertura delle buste conoscendo, quindi, chi sarà l’eventuale nuovo proprietario del Calcio Catania. Stavolta non sarà possibile presentare offerte maggiorative del 10% dopo qualche giorno. Altre due settimane di tempo, dunque. Chi la spunterà dovrà poi adempiere al pagamento dei debiti di natura sportiva che ammontano a circa 3 milioni.

Il ramo aziendale include:

– Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

– Struttura e organizzazione settore giovanile;

– Immobilizzazioni materiali (strettamente indispensabili all’attività principale);

– Indumenti sportivi e simili, rimanenze merci, coppe e targhe;

– N.2 Marchi sociali.

