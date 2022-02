GRECO: “Rispettiamo la maglia, i tifosi ci daranno la spinta. Ora battiamo il Francavilla”

“Rispettiamo questa maglia, i tifosi ci daranno la spinta”. Titola così La Gazzetta dello Sport riportando le parole rilasciate dal “motorino” del Catania, Jean Freddi Greco:

“Penalizzazione prima della gara di Castellammare? Ci avevano certificato un -4 che poi è diventato -2, reagendo nella maniera migliore. Giocando a pallone e anche bene. Avremmo potuto cedere di schianto, non è successo perchè rispettiamo la maglia e i tifosi. Abbiamo un orgoglio tutto nostro, dopo il successo in Campania ci siamo detti che dobbiamo ancora recuperare punti in classifica. Dall’inizio del campionato affrontiamo la stagione al massimo tentando di estraniarci dall’extra campo e so per certo che continueremo a dare tutto”.

“Io al Vicenza a fine stagione? Motivazione in più, ma è a Catania che devo dimostrare quello che posso fare. Al prossimo anno penserò a tempo debito. I tifosi? A Moro dovrebbero fare una statua, per quanto mi riguarda mi fermano, facciamo i selfie. E’ stato bello fermarsi a salutare i presenti a Castellammare per dirgli grazie, eravamo felici noi e loro. Ora vediamo di battere il Francavilla, con i tifosi accanto possiamo continuare a fare cose importanti, spero che vengano in massa allo stadio per darci ancora una mano. Del resto siamo rimasti solo noi estraniandoci dalle vicende extra calcistiche, il Direttore, il tecnico, i medici e i tifosi”.

