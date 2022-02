CURIOSITA’: Albertini, eguagliato il record personale di gol nella singola stagione tra i professionisti

Sono due i gol stagionali messi a segno finora da Alessandro Albertini con la maglia del Catania. Prima la realizzazione che ha contribuito al pareggio rossazzurro nel derby di Messina, poi il gol con cui la squadra di Baldini ha sbloccato il risultato a Torre del Greco contro la Turris. Statisticamente Albertini ha eguagliato il record personale di reti in campionati professionistici nella singola stagione registrato con le maglie di Rimini e Virtus Francavilla: in terra romagnola, nella stagione 2015/16 (girone B di Lega Pro) facendo i conti con importanti problemi societari; in Puglia, due volte vestendo la casacca biancazzurra nelle stagioni 2016/17 e 2019/20, sempre in terza serie ma nel girone C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***