EX ROSSAZZURRI: esordio di Calapai con la maglia del Crotone

Situazione di classifica estremamente delicata per il Crotone in Serie B, visto che i calabresi occupano il terzultimo posto a -4 dalla zona Play Out. Oggi, pertanto, il Crotone sarebbe retrocesso in C ma la società spera ancora nella salvezza dopo avere effettuato numerosi innesti in sede di mercato a gennaio. Tra questi, Luca Calapai. Il terzino prelevato a titolo definitivo dal Catania – club che ha monetizzato il trasferimento – ha esordito qualche giorno fa facendo il suo ingresso in campo del corso della ripresa contro il Cittadella, gara conclusa 0-0 allo “Scida”. Per Calapai si è trattato del ritorno in un campo di Serie B che mancava dal mese di aprile del 2018: allora militava tra le fila del Carpi, che fu sconfitto in casa dal Perugia. Per il messinese classe 1993, che ha firmato con il Crotone un contratto in scadenza a giugno 2023, le prossime partite saranno fondamentali per cercare di evitare che i rossoblu sprofondino in terza serie.

