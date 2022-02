EX ROSSAZZURRI – Mascara: “I tifosi? Bisogna capirli. Catania ben organizzato e ben allenato”

L’ex rossazzurro Giuseppe Mascara, nel corso della trasmissione ‘Unica Night’, in onda su TeleJonica, spende parole d’elogio verso il Catania allenato da Francesco Baldini. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “La squadra meriterebbe il sostegno di più tifosi sugli spalti? Chi ha preso il Catania due anni fa ha salvato la matricola, poi però i tifosi si sono sentiti traditi. Andare ancora a lottare in Tribunale è molto pesante, quindi bisogna capirli i tifosi. La squadra è ben organizzata, ben guidata. Si vede in campo che i giocatori sanno cosa fare sia in fase di possesso che di non possesso. E’ un gruppo unito, te ne accorgi anche nel vedere venti compagni stringersi intorno al marcatore del gol. Questo è qualcosa di molto importante. Quando il mister effettua cambi in formazione non ci sono chiacchiere. Si vede che Baldini ha fatto un patto con questi ragazzi, portando in squadra anche gente che conosceva, sapendo a cosa si andasse incontro”.

