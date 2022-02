FEBBRAIO ROSSAZZURRO: si conclude un mese agrodolce e ricco d’impegni

Il rinvio per impraticabilità di campo, causa neve, della sfida tra Avellino e Catania ha chiuso anzitempo un Febbraio fitto d’impegni sia sul fronte sportivo che su quello extracalcistico.

Sul piano dei risultati il team di mister Baldini ha sicuramente sorpreso, alternando vittorie impronosticabili a scivoloni inaspettati. Il secondo mese dell’anno si è aperto con il deludente 1-1 al “Degli Ulivi”, contro la Fidelis Andria (penultima della classe), con Andrea Russotto “salvatore della patria”. Nel successivo impegno, in casa della Turris, la compagine rossazzurra è riuscita a scrollarsi le critiche sfoderando una delle migliore prove stagionali ed espugnando il “Marcello Torre” con un perentorio 3-1. Albertini, Moro e Zanchi gli etnei andati a segno contro i torresi.

Dopo lo straordinario successo, spazio alle vicende societarie, con le orecchie di un’intera città puntate verso l’asta dell’11 Febbraio ed i suoi possibili sviluppi. Purtroppo i timori della mancanza di acquirenti si sono tramutati in certezze definitive quando, all’apertura delle buste, la sezione fallimentare del tribunale etneo ha dichiarato la totale assenza di offerte. In un ambiente ripiombato nuovamente nell‘oblio, ha fatto festa il Picerno, capace di sbancare il “Massimino” in virtù del sigillo di inizio gara dell’ex Reginaldo, lesto nell’insaccare a porta vuota la sfera respinta dalla traversa.

Il tour de force sportivo è proseguito a Castellammare di Stabia, dove l’Elefante ha tramortito completamente le Vespe gialloblu, espugnando il “Romeo Menti” con un netto 2-0. Mattatori dell’incontro Simonetti (autore di una doppietta) e Greco (protagonista assoluto con due assist ed una straordinaria prestazione). Dopo appena tre giorni di riposo altro match delicato, questa volta al “Massimino”, contro la grande rivelazione di questa Serie C: la Virtus Francavilla. Gara molto combattuta nella quale alla fine ha prevalso la voglia dei padroni di casa di non accontentarsi mai, mantenendo inviolata la porta per la seconda gara consecutiva colpendo i biancazzurri con il canterano marca liotru Kevin Biondi, autore del gol da tre punti.

Proprio nel momento di massima esaltazione ecco però lo scivolone più inatteso. Martedì scorso (22 Febbraio), sempre tra le mura amiche, l’Elefante ha dovuto arrendersi ad una coriacea Paganese, brava ed ordinata nel colpire i rossazzurri al momento giusto. Zanini l’eroe del primo exploit esterno degli azzurrostellati in questa stagione. Grande rammarico invece tra le fila dei rossazzurri per un approccio alla gara sbagliato ed una sconfitta che ha risucchiato nuovamente il sodalizio di Via Magenta nella zona calda della classifica. Adesso testa ancora all’extracampo con la seconda asta, fissata per il 4 Marzo, che incombe ed un percorso (sportivo e non) ancora avvolto nell’incertezza più totale.

Di seguito il bilancio del mese di Febbraio:

Vittorie: 3

Pareggi: 1

Sconfitte: 2

Punti conquistati: 10

Punti disponibili: 18

Gol fatti: 7

Gol subiti: 4

Differenza Reti: +3

