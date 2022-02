FIDELIS ANDRIA-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti, il comunicato del club pugliese

La Fidelis Andria comunica che, in vista del confronto con il Catania allo stadio “Degli Ulivi” fissato per mercoledì 2 febbraio con fischio d’inizio alle 14:30, la vendita riservata al Settore Ospiti è attiva per 100 tifosi con tessera di fidelizzazione e si concluderà come da normativa alle ore 19:00 di oggi, martedì 1 febbraio. Costo unico 12 euro (esclusi diritti di prevendita), tagliandi in vendita sul circuito Vivaticket (online e punti vendita). Si ricorda che per l’accesso, oltre al biglietto, il tifoso deve portare con se mascherina FFP2, mostrare il super green pass nonché documento di riconoscimento in corso di validità. Il green pass “rafforzato” viene generato direttamente sulla piattaforma IO se sottoposti a ciclo vaccinale completo o guariti da Covid-19 da meno di 6 mesi. Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Il green pass “rafforzato” è obbligatorio da 12 anni in su.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***