MERCATO – Saltato il passaggio di Silipo al Catania, Silvio Baldini: “Ora mi dimostri intensità in allenamento”

Avrebbe potuto trasferirsi a Catania. Operazione vicina al trasferimento, come sottolineato dallo stesso Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino. Poi, però, non se n’è fatto nulla e l’esterno offensivo Andrea Silipo è rimasto a Palermo, dove veniva considerato in uscita. Adesso l’allenatore Silvio Baldini si aspetta qualcosa in più dal ragazzo: “Andrea si deve mettere in testa che lui ha delle giocate importanti ma deve far crescere la fame e la voglia di arrivare. Quando si allena deve dimostrarmi intensità in modo che io possa dire che la squadra può avere un giocatore in grado di farmi vincere le partite. Non bastano gli sprazzi, la squadra ha bisogno anche di altre cose come la corsa senza palla. Quando lui avrà fatto questo percorso avrà grosse potenzialità di giocare titolare. A calcio nessuno può insegnargli a giocare date le potenzialità che ha”, le parole evidenziate da mediagol.it.

