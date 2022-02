LA SICILIA: Catania, reazione da big a Torre del Greco. Strapazzata la Turris

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania, reazione da big. Sbancata Torre del Greco”. Così titola il quotidiano locale dopo il risultato di 1-3 che ha visto la squadra di Baldini vincere in terra campana. Aggiungendo che i rossazzurri, dopo un primo tempo equilibrato, “strapazzano la Turris. Albertini sblocca il risultato nella ripresa su assist di Moro che realizza poi il 2-0. Campani in gol, ma Zanchi segna il gol della sicurezza”. Si parla anche di “Catania delle meraviglie a Torre del Greco”, evidenziando la buona solidità difensiva e che “il carattere dei rossazzurri affonda la Turris” ottenendo il Catania uno “strameritato ritorno al successo” con “Moro ancora protagonista, prima fornisce ad Albertini la palla del primo gol e poi realizza una rete stupenda. Vana reazione dei locali e parapiglia finale”. In visibilio i 90 tifosi rossazzurri presenti allo stadio Liguori e “tutti coloro che davanti i video continuano ad amare quel Catania che ora si appresta ad affrontare la partita più difficile della storia lontano dal campo”, con riferimento alla data dell’11 febbraio per l’apertura dell’asta fallimentare.

