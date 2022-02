PANTANELLI: “Biondi si è ritrovato, Lorenzini ha dato più esperienza e personalità alla difesa. Classifica? Adesso mettiamoci al sicuro…”

L’ex portiere rossazzurro Armando Pantanelli, attuale collaboratore all’interno dello staff tecnico del Catania, interviene nel corso della trasmissione ‘Unica Night’, su TeleJonica. Ecco un estratto ripreso da TuttoCalcioCatania.com:

“E’ importante avere messo fieno in cascina, siamo molto contenti di queste ultime prestazioni. Abbiamo giocato due grandi partite con formazioni diverse e avendo la fortuna il mister di potere sistemare calciatori in più ruoli, questo gli dà maggiori scelte. Vedi Greco, che da esterno ha ricoperto la posizione di mezzala nella ripresa”.

Pantanelli si sofferma sui singoli: “Biondi? Forse Kevin non è tornato con la testa giusta, ma ha trovato un gruppo compatto e solido. Io credo che da metà novembre abbia dimostrato il proprio valore alla grande, il mister se n’è accorto subito e ne ha fatto un punto fermo nell’undici titolare. Complimenti a Kevin che si è messo a posto ed è entrato nelle simpatie del mister meritando questo ruolo. Si è ritrovato ampiamente. E’ un ragazzo giovane, di prospettiva e siamo contentissimi di averlo in rosa. Cataldi? Ad inizio stagione era chiuso da Maldonado che aveva meritato di giocare, ma si vedevano già le sue doti. In silenzio ha contiuato a lavorare, si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa e adesso sta raccogliendo i frutti. Questa è un pò la politica di tutta la rosa del Catania. Sipos e Moro? Sono due giocatori ottimi con caratteristiche abbastanza simili. Moro si muove sempre bene, le occasioni ce le ha in tutte le partite. Tornerà al gol presto. Aiuta tantissimo la squadra. Oltre che come terminale offensivo riesce benissimo a collegare il reparto di centrocampo con quello di attacco. Lorenzini? Si è presentato alla grande, il mister lo conosceva e dimostra di essere un professionista e ottimo giocatore. Credo che abbia dato quel tocco di esperienza e personalità alla linea difensiva che forse ne aveva bisogno. Baldini? Ama il proprio lavoro, sta sul pezzo 23 ore su 24, non lascia niente al caso. Avrà una lunga carriera davanti”.

In vista della Paganese: “Noi troviamo più difficoltà con squadre molto chiuse tipo il Picerno piuttosto che quelle che affrontano il Catania a viso aperto ma ci siamo organizzati per affrontarli al meglio. Adottano un 3-5-2, in realtà è più un 5-3-2. Se si metteranno in dieci dietro la linea della palla trovare spazi non sarà semplice. Nella situazione in cui siamo dobbiamo guardarci le spalle. Mettiamoci al sicuro, distanziati dall’ultima squadra che farà i playout e quello che di buono arriverà lo prenderemo anche in base alle notizie societarie che arriveranno. Se dovessimo arrivare ai playoff daremmo fastidio. Sul campo saremmo già dentro i playoff, inoltre ci mancano dei punti persi per strada”.

