ALDERISI: “Catania, ultime prestazioni hanno toccato le corde del cuore. Greco? Ecco perchè è determinante per questa squadra”

Ex allenatore del settore giovanile rossazzurro, Pierpaolo Alderisi si sofferma sul campo. In particolare sugli ultimi risultati del Catania con qualche considerazione ai microfoni di Globus Television, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Le ultime due prestazioni al di là dei risultati che sono arrivati toccano le corde del cuore perchè in una situazione del genere ottenere vittorie importanti in due partite difficili credo sia qualcosa di quasi commovente. E’ una bella storia di calcio. Sottolineo in particolare come il dato di una solidità difensiva raggiunta può consentire al Catania di affrontare un finale di stagione con un maggior numero di risultati e punti in più”.

“Greco? La svolta della partita di sabato è stata quando è entrato Russini e lo spostamento di Greco come trequartista. in questa situazione lui è bravissimo ad andare a leggere gli spazi liberi soprattutto in verticale come si vede in occasione del gol di Biondi dove si va anche ad aprire in fascia per avviare l’azione. Questo genere di smarcamenti lui li ha fatti anche prima del gol mettendo in grave difficoltà la retroguardia della Virtus. Da notare l’intuizione di Baldini che è andato ad assecondare le caratteristiche del giocatore, il quale ha nella prorompenza fisica e la voglia di aggredire la palla le sue capacità migliori che sono state messe pienamente a frutto dai compagni di squadra. E’ un giocatore che ha voglia di correre senza palla, è moderno da questo punto di vista. Va ad aggredire gli spazi dove può andarsi a sviluppare l’azione specialmente in verticale e soprattutto quando ha la possibilità di alzarsi e andare a giocare alle spalle dei centrocampisti avversari. In quella zona soprattutto quando si in va in transizione ha questa capacità di lettura degli spazi dove inserirsi e garantisce sempre alla squadra la possibilità di sviluppare una transizione in modo pericoloso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***