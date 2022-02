POCHE EMOZIONI: Catania e Fidelis Andria si dividono la posta, Russotto evita il peggio

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Nel recupero del ventunesimo turno di campionato, il Catania ottiene solamente un punto dal confronto del “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria. La squadra rossazzurra, nonostante il tanto possesso palla, fatica ad avvicinarsi con pericolosità dalle parti della porta avversaria. Pareggio giusto per quanto fatto vedere sul rettangolo verde. Dopo un approccio alla partita non impeccabile, i rossazzurri reagiscono nella ripresa trovando il gol del pari.

CRONACA

Primo Tempo

Pronti via e, in maniera del tutto rocambolesca, i padroni di casa trovano il vantaggio. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, difesa del Catania colta di sorpresa e Risolo sulla linea di porta spinge il pallone in rete (5′). Il Catania prova a reagire (8′) ma la botta da fuori di Rosaia viene respinta da Saracco proprio sui piedi di Russini che, da ottima posizione, non trova lo specchio della porta. Qualche istante dopo (20′) ci prova anche Casoli ma la sua conclusione termina abbondantemente fuori. Al 22′ altra grave disattenzione della difesa etnea ma l’ex Di Piazza, tutto solo a centro area, si divora il 2-0.

Verso la mezz’ora Fidelis ancora vicinissima al raddoppio con Gaeta che, dopo essersi destreggiato in area, lascia partire un potente mancino che si infrange sulla parte interna del palo. La sterilità offensiva convince mister Baldini ad operare il primo cambio sostituendo Provenzano con Russotto. Al 32′ sono invece gli etnei a sfiorare il pareggio con il tiro a giro di Russini che sorvola di pochissimo l’incrocio dei pali.

Secondo Tempo

Ad inizio ripresa (55′) la prima vera azione in velocità del Catania frutta il pareggio. Grande giocata di Greco che con una finta si libera del proprio marcatore e, involandosi indisturbato verso la porta avversaria, serve a Russotto il pallone che il numero 7 tramuta in gol grazie all’aiuto del palo interno. Pochissime emozioni nel corso della seconda frazione di gioco e così, ad una ventina di minuti dal termine, il tecnico toscano opera un triplo cambio nel tentativo di scuotere la squadra inserendo Simonetti, Sipos e Biondi al posto di Rosaia, Moro e Russini. Al 77′, sempre da una giocata di Greco, proprio il neo entrato Biondi a botta sicura trova la provvidenziale deviazione di un difensore avversario. Un minuto più tardi è Monteagudo a respingere l’insidiosa conclusione di Sorrentino. In pieno recupero entra anche Izco in sostituzione di Greco. L’ultima emozione la regala Biondi (93′) il cui tiro di controbalzo viene facilmente bloccato dal portiere andriese. Al termine dei quattro minuti di recupero c’è un pò di amarezza per il Catania che non riesce ad incamerare i tre punti, disputando una gara di sostanza ma non eccelsa dal punto di vista tecnico nell’arco dei 90′.

